Interrompudes l'R5 i R50 de FGC entre Plaça Espanya i Monistrol (Barcelona) per atropellament de senglar

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Les línies R5 i R50 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estan interrompudes entre Plaça Espanya i Monistrol de Montserrat (Barcelona) per atropellament de senglar des d'aquest dijous a les 6.52 hores.
Les línies estan tallades per mantenir els "protocols de bio-seguretat" d'acord amb els Agents Rurals, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Ambdues línies funcionen entre Sant Vicenç dels Horts i Manresa (Barcelona), on hi ha servei de tren cada 40 minuts.