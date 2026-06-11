Publicat 11/06/2026 07:21

Interrompudes l'R5 i R50 de FGC entre Plaça Espanya i Monistrol (Barcelona) per atropellament de senglar

Archivo - Arxiu - Un tren de FGC
FGC - Arxiu

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

Les línies R5 i R50 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estan interrompudes entre Plaça Espanya i Monistrol de Montserrat (Barcelona) per atropellament de senglar des d'aquest dijous a les 6.52 hores.

Les línies estan tallades per mantenir els "protocols de bio-seguretat" d'acord amb els Agents Rurals, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Ambdues línies funcionen entre Sant Vicenç dels Horts i Manresa (Barcelona), on hi ha servei de tren cada 40 minuts.

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