Interrompudes l'R3 a La Garriga (Barcelona) i l'R14 a Reus (Tarragona) per sengles incidències

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La línia R3 de Rodalies entre La Garriga i Les Franqueses del Vallès (Barcelona) i l'R14 entre Reus i Vinaixa (Tarragona) estan interrompudes per sengles incidències aquest dilluns des de les 6.41 hores.
A l'R3 s'ha produït una incidència a la infraestructura i a l'R14 un incendi proper a la zona de vies i un incidència a la infraestructura a l'estació de Montblanc (Tarragona), causat per un robatori de coure, ha informat Rodalies en un comunicat.
Arran de la incidència a l'R14, Protecció Civil ha activat en situació de prealerta el pla Ferrocat.