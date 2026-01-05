Interrompudes l'R2, R2 Nord i R2 Sud entre El Prat, Gavà i l'Aeroport de Barcelona (Barcelona)

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies entre les estacions del Prat de Llobregat i Gavà i en sentit invers del Prat a l'Aeroport de Barcelona (Barcelona) ha quedat interrompuda aquest dilluns sobre les 9.10 hores.
El motiu de la incidència és una avaria en la senyalització de l'estació del Prat (Barcelona), han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Tècnics d'Adif s'estan desplaçant al punt de la incidència i, a l'espera de la resolució de l'avaria per part d'Adif, s'estan posicionant els trens afectats en estacions i no deixar cap en trajecte.