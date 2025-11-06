Interrompudes l'R14 entre Lleida i Tarragona i l'R15 a Tarragona per l'episodi de pluges

TARRAGONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Les línia de Rodalies R14 entre Lleida i La Plana de Picamoixons (Tarragona) i l'R15 entre Móra d'Ebre i Ascó (Tarragona) estan interrompudes des d'aquest dijous a les 7:40 per afectacions derivades del temporal de pluges que afecta a Catalunya.
En concret, el tram de l'R14 està tallat per una avaria a la catenària mentre que a l'R15 ha caigut un mur a la zona de vies, ha informat Protecció Civil en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Han afegit que a l'R14 Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera per als viatgers afectats i que a ambdues línies han activat en prealerta el pla Ferrocat.