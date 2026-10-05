Interrompudes l'R1 i l'R2Nord de Rodalies en tot el recorregut per les pluges torrencials d'aquest dilluns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Els trens de l'R1 i l'R2Nord de Rodalies no funcionen aquest dilluns cap a les 11.45 hores en tot el recorregut per les pluges intenses, informa Protecció Civil en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per això, s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat i l'Inuncat continua en fase d'emergència per les pluges torrencials a fins a 8 comarques catalanes.
D'altra banda, l'R16 també està interrompuda entre l'Aldea i Ulldecona (Tarragona) per tasques de manteniment després de condicions meteorològiques adverses.