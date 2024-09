BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

La sortida de trens de Barcelona està interrompuda aquest divendres a les 8.50 hores després de descarrilar un tren Euromed al matí quan sortia de les cotxeres de la zona de Can Tunis.

Segons han explicat fonts de Renfe a Europa Press, l'incident ha provocat una avaria a les instal·lacions, per tant, fins que Adif no la repari no es podrà reprendre la circulació de trens.

Tant el tren descarrilat com els fins a 6 combois afectats no contenen passatgers.