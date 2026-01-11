Publicat 11/01/2026 12:06

Interrompuda la R5 de FGC entre Monistrol i Olesa de Montserrat (Barcelona) per un despreniment

BARCELONA 11 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de la línia R5 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat interrompuda entre Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat (Barcelona) a conseqüència d'un despreniment en el túnel de la Puda, informa Protecció Civil de la Generalitat via X.

La incidència ha estat comunicada poc després de les 10 hores del matí d'aquest diumenge en el compte de X de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Protecció civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat a causa de la interrupció.

