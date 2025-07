Interrompuda la R3 entre Centelles i Vic (Barcelona) per una col·lisió entre un tren i un camió

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La circulació de la R3 de Rodalies entre les estacions de Centelles i Vic (Barcelona) ha quedat interrompuda per una col·lisió "a baixa velocitat" entre un tren i un camió en un pas a nivell entre les estacions de Balenyà-Els Hostalets i Centelles (Barcelona) aquest dimarts sobre les 8.39 hores.

El tren ha descarrilat i no consten ferits en el passatge, en el qual anaven 40 persones, ni en el camió accidentat, ha informat Protecció Civil en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, on han apuntat que s'ha activat l'alerta Ferrocat.

S'ha establert servei alternatiu per carretera entre les estacions de Vic i Centelles.