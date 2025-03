Interrompuda la R2 sud entre Garraf i Vilanova de la Geltrú (Barcelona) durant 25 minuts

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de Rodalies de la R2 sud entre Garraf i Vilanova de la Geltrú (Barcelona) ha estat tallada durant 25 minuts aquest dimecres al matí per una incidència en la infraestructura, en el marc de la tercera jornada de vaga de Rodalies que compta amb el seguiment de només una petita part de representants sindicals del comitè d'empresa de Renfe i Adif.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, s'ha restablert la ciruclació per via única entre Garraf i Vilanova de la Geltrú i s'ha gestionat servei alternatiu per carretera entre Vilanova, Sitges i Castelldefels (Barcelona) entre les 7.34 hores i les 7.57 hores.

A més, també hi ha 4 trens suprimits: un a la R4 des de Manresa, un altre a la R1 cap a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i dos trens d'alta velocitat espanyola (AVE) entre Barcelona i Madrid.