Interrompuda l'RL4 de Rodalies entre Calaf i Cervera (Lleida) per una esllavissada a la via

LLEIDA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La línia RL4 de Rodalies està interrompuda aquest dimecres entre Calaf i Cervera (Lleida) per una obstrucció a la via causada per una esllavissada, informa Renfe en una anotació a X recollida per Europa Press.

Per això, Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Ferrocat cap a les 17.50 hores.

S'ofereix un servei alternatiu per carretera per al tren que partia des de l'estació Lleida-Pirineus a les 15.55 fins a Terrassa Estació del Nord (Barcelona) amb la previsió d'arribar a les 18.21 hores.