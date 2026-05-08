Interrompuda l'R8 entre Rubí i Cerdanyola (Barcelona) després de descarrilar un tren de mercaderies

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
L'R8 de Rodalies està interrompuda entre Rubí Can Vallhonrat i Cerdanyola Universitat (Barcelona) pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies, informa Adif en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Fonts de la companyia ferroviària han assegurat a Europa Press que no consta que hi hagi cap ferit i que el tren no transportava mercaderies perilloses.
Per això, l'R8 finalitza el recorregut a Cerdanyola Universitat i Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera fins a Martorell (Barcelona).
El tren feia el trajecte Can Tunis - frontera francesa i ha descarrilat cap a les 11.50 hores per causes que s'investiguen a l'entorn de l'estació de Rubí, al costat de Sant Cugat.
Adif està desplaçant els mitjans tècnics i humans necessaris per treballar en el restabliment de la circulació, si bé encara no se sap quan serà.