Interrompuda l'R8 entre Rubí i Cerdanyola (Barcelona) després de descarrilar un tren de mercaderies

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
L'R8 de Rodalies està interrompuda entre Rubí Can Vallhonrat i Cerdanyola Universitat (Barcelona) pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies, informa Adif en un comunicat a X recollit per Europa Press.
Fonts de la companyia ferroviària han assegurat a Europa Press que no consta que hi hagi cap ferit.
Per això, l'R8 finalitza el recorregut a Cerdanyola Universitat i Renfe està gestionant un transport alternatiu per carretera fins a Martorell (Barcelona).