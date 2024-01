Interrompuda l'R4 de Rodalies entre Terrassa Est i Sabadell Sud (Barcelona) per un accident

BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens a l'R4 de Rodalies ha estat interrompuda en tots dos sentits aquest dijous al matí entre les estacions de Terrassa Est i Sabadell Sud (Barcelona) per un accident, han informat Adif i Renfe a la xarxa social 'X'.

Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press, l'accident s'ha produït sobre les 7 hores d'aquest dijous a uns 200 metres de les estacions.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Pla d'emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) per l'incident, informa en una nota a 'X' recollida per Europa Press.