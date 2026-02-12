Interrompuda l'R4 entre L'Hospitalet i Sant Feliu i l'R11 entre Girona i Maçanet per arbre a la via

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i l'R11 entre Girona i Maçanet de la Selva (Girona) estan interrompudes per la caiguda de sengles arbres a la via aquest dijous a primera hora.
La incidència està produïda per l'alerta de vent extrem que afecta a Catalunya aquest dijous i Rodalies està gestionant servei alternatiu per carretera entre els trams tallats, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
Renfe recorda que les línies de tren circulen amb limitacions de velocitat.