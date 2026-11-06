Interrompuda l'R4 entre Gelida i Sant Sadurní (Barcelona) per un incendi en un tren de mercaderies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R4 de Rodalies està interrompuda aquest divendres al migdia entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per un incendi en una locomotora de mercaderies que no transporta material perillós, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
Rodalies ha informat que hi ha 2 trens per hora i sentit des de Manresa fins a Martorell i que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia.
L'incident ha obligat a activar la prealerta del pla Ferrocat.