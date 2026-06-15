Interrompuda l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell (Barcelona) per un incendi prop de les vies

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R4 de Rodalies està interrompuda aquest dilluns entre Cerdanyola i Sabadell Sud (Barcelona) per un incendi que s'ha produït prop de les vies, informa en un comunicat Rodalies.
L'incendi s'ha produït cap a les 12.50 hores i els Bombers de la Generalitat han sol·licitat el tall de la circulació per poder-lo apagar.
Fonts de Renfe han explicat a Europa Press que s'està gestionant un transport alternatiu per carretera.