Publicat 15/06/2026 13:15

Interrompuda l'R4 entre Cerdanyola i Sabadell (Barcelona) per un incendi prop de les vies

Archivo - Un tren a l'estació de França
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R4 de Rodalies està interrompuda aquest dilluns entre Cerdanyola i Sabadell Sud (Barcelona) per un incendi que s'ha produït prop de les vies, informa en un comunicat Rodalies.

L'incendi s'ha produït cap a les 12.50 hores i els Bombers de la Generalitat han sol·licitat el tall de la circulació per poder-lo apagar.

Fonts de Renfe han explicat a Europa Press que s'està gestionant un transport alternatiu per carretera.

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