Interrompuda l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) per incidència a la infraestructura

GIRONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser (Girona) ha quedat interrompuda a causa d'una incidència a la infraestructura aquest dilluns des de primera hora.
Arran de la incidència s'ofereix servei alternatiu per carretera entre Ripoll i Puigcerdà (Girona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest dilluns, Rodalies recuperava el servei ferroviari de la línia R3 entre Puigcerdà i Ribes de Freser (Girona) després que hagin acabat les obres de millora de l'últim tram de la xarxa pel temporal Harry del passat mes de gener.