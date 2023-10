Interrompuda l'R3 entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet (Barcelona) per una incidència

Una altra incidència ja solucionada provoca retards en l'R1, R2, R2 Sud, R2 Nord i R4



BARCELONA, 12 oct. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R3 de Rodalies de Catalunya es troba interrompuda aquest dijous des de les 9.04 hores entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet (Barcelona) per falta de tensió en una catenària.

Segons ha informat Adif a la xarxa social X, tècnics de la companyia treballen per solucionar-la "tan aviat com sigui possible" i fins llavors el servei substitutori d'autobusos en la línia es perllonga fins a l'estació de Fabra i Puig.

Una altra incidència ja solucionada a la subestació elèctrica de la Torrassa aquest dijous a les 6.42 hores està provocant retards en les línies R1, R2, R2 Sud, R2 Nord i R4, a més d'afectacions als trens de mitja i llarga distància que circulen per Barcelona.

Adif ha informat en un altre missatge que la incidència ha estat provocada per robatori de cable a la subestació.

També ha apuntat que després de restablir la tensió a la Torrassa, Adif procedirà a fer una valoració dels danys i presentarà la corresponent denúncia.