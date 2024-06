BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació ferroviària de l'R3 ha quedat interrompuda aquest dissabte al matí entre Manlleu (Barcelona) i Ripoll (Girona) per desconnexió de la catenària.

En aquests moments es treballa per habilitar transport alternatiu per carretera, segons ha informat al voltant de les 12.30 hores Protecció Civil en un missatge a X, recollit per Europa Press.

Així mateix, Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat per aquest tall de circulació.