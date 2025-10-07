Interrompuda l'R3 entre La Garriga i Vic (Barcelona), tram no afectat pel tall a la línia

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El servei de l'R3 de Rodalies entre La Garriga i Vic (Barcelona) ha quedat interromput aquest dimarts sobre les 8.02 hores arran d'una incidència que afecta a la senyalització, un tram no afectat pel tall a la línia que arrenca aquest dimarts.
Segons ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, aquest tram no està afectat pel macrotall a la línia que comença aquest dimarts i que es preveu que duri 16 mesos, uns treballs per desdoblar la via entre Parets del Vallès i La Garriga (Barcelona).
Renfe ha apuntat que està treballant per solucionar la incidència entre La Garriga i Vic (Barcelona) "com més aviat millor".