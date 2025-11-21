Interrompuda l'R3 entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) per robatori de cable

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre la Garriga (Barcelona) i Puigcerdà (Girona) des d'aquest divendres a les 6.27 hores per robatori de cable.
S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers, ha informat Adif en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
És el segon dia seguit amb problemes en aquest tram després que aquest dijous l'afectació s'hagués degut a una incidència en els sistemes de regulació del trànsit entre ambdues estacions.