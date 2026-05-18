Publicat 18/05/2026 09:10

Interrompuda l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren en l'Estació de Sants de Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

La línia R2 Sud de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aquest dilluns sobre les 8.57 hores.

El motiu del tall és l'atropellament d'una persona a la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona, han confirmat fonts de Renfe a Europa Press.

S'ha establert un servei alternatiu de transport amb transbords per carretera en el tram afectat.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Europa Press la presència policial en el lloc dels fets.

La policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació del succés.

