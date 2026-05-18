Interrompuda l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
La línia R2 Sud de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sitges i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) aquest dilluns sobre les 8.57 hores.
El motiu del tall és l'atropellament d'una persona a la sortida de l'estació de Vilanova en direcció Barcelona, han confirmat fonts de Renfe a Europa Press.
S'ha establert un servei alternatiu de transport amb transbords per carretera en el tram afectat.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a Europa Press la presència policial en el lloc dels fets.
La policia catalana s'ha fet càrrec de la investigació del succés.