Publicat 03/11/2026 07:30

Interrompuda l'R17 de Rodalies entre Tarragona i Salou (Tarragona) per una incidència

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren a l'Estació de Sants de Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidència en la infraestructura ha obligat a tallar la circulació de la línia R17 de Rodalies entre Tarragona i Salou - Port Aventura (Tarragona) des d'aquest dimarts a primera hora.

Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Aquest dimarts a primera hora les línies R14, R15 i R16 entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) també han patit alteracions per una altra incidència en la infraestructura, la qual ja està resolta.

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