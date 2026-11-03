Interrompuda l'R17 de Rodalies entre Tarragona i Salou (Tarragona) per una incidència

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Una incidència en la infraestructura ha obligat a tallar la circulació de la línia R17 de Rodalies entre Tarragona i Salou - Port Aventura (Tarragona) des d'aquest dimarts a primera hora.
Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Aquest dimarts a primera hora les línies R14, R15 i R16 entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) també han patit alteracions per una altra incidència en la infraestructura, la qual ja està resolta.