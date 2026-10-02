Interrompuda l'R16 de Rodalies entre l'Aldea i Tortosa (Tarragona) a petició dels Bombers

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'R16 de Rodalies s'ha interromput aquest divendres a la tarda entre les estacions de L'Aldea-Amposta i Tortosa (Tarragona) a petició dels Bombers de la Generalitat després de produir-se una incidència a causa de les condicions meteorològiques adverses, informa en un comunicat.
El temporal de pluges ha estat especialment intens al sud de Catalunya, especialment a les comarques de les Terres de l'Ebre (Tarragona).
De fet, Protecció Civil ha enviat un ES-Alert al Baix Ebre i el Montsià (Tarragona) per inundacions "importants" aquest divendres a les 7.12 hores.