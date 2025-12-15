Interrompuda l'R16 entre Pradell i Els Guiamets (Tarragona) per condicions climàtiques adverses

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
La línia R16 de Rodalies entre Pradell i Els Guiamets (Tarragona) ha quedat interrompuda per condicions climàtiques adverses aquest dilluns sobre les 7.23 hores.
Aquestes condicions meteorològiques afecten a la infraestructura i s'està gestionant servei alternatiu per carretera en aquest tram, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També està afectada pel mateix motiu l'R15 al seu pas pel sud de Catalunya arran d'un tall a la circulació entre les estacions de Faió i Casp (Saragossa).