Publicat 15/12/2025 07:40

Interrompuda l'R16 entre Pradell i Els Guiamets (Tarragona) per condicions climàtiques adverses

Archivo - Arxivo - Trens de Rodalies amb la pintura de la Generalitat i la de Renfe.
EUROPA PRESS - Arxiu

TARRAGONA 15 des. (EUROPA PRESS) -

La línia R16 de Rodalies entre Pradell i Els Guiamets (Tarragona) ha quedat interrompuda per condicions climàtiques adverses aquest dilluns sobre les 7.23 hores.

Aquestes condicions meteorològiques afecten a la infraestructura i s'està gestionant servei alternatiu per carretera en aquest tram, ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

També està afectada pel mateix motiu l'R15 al seu pas pel sud de Catalunya arran d'un tall a la circulació entre les estacions de Faió i Casp (Saragossa).

Contador

Contingut patrocinat