Interrompuda l'R15 de Rodalies per l'avaria d'un tren de passatgers en un túnel a Tarragona

TARRAGONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La circulació de l'R15 està interrompuda entre Pradell i Riudecanyes (Tarragona) a causa d'una avaria en un tren de passatgers, segons ha informat Rodalies en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dimarts.

La incidència s'ha produït en un tren que ha sortit de Casp (Aragó) i que estava previst que arribés a l'Estació de França de Barcelona a les 11.54 hores, que ha quedat aturat en aquest trajecte a causa d'una "avaria", segons han confirmat fonts de Renfe.

Afegeixen que ha quedat aturat dins un túnel i que a l'interior hi ha uns 80 passatgers, per la qual cosa "s'ha enviat un tren per socórrer l'avariat des de Reus (Tarragona) i també s'ha avisat els serveis d'emergències".