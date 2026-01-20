Interrompuda l'R11 i la RG1 entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona per la caiguda d'un arbre

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona estan interrompudes per la caiguda d'un arbre a la zona de vies des d'aquest dimarts a les 8.53 hores.
S'està gestionant transport alternatiu per carretera però la situació climatològica complica l'organització dels autobusos, han informat fonts de Renfe a Europa Press.
A més, es registren 30 minuts de demores a les línies R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 i R17 al seu pas per l'estació del Prat de Llobregat (Barcelona) a causa d'una incidència en la infraestructura.