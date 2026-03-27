Publicat 27/03/2026 15:36

Interrompuda l'R11 i l'RG1 entre Maçanet de la Selva i Sant Miquel de Fluvià (Girona)

Archivo - Un viatger a l'estació de Sants
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

GIRONA 27 març (EUROPA PRESS) -

El servei de les línies R11 i RG1 de Rodalies ha quedat interromput aquest divendres al matí entre l'estació de Maçanet - Massanes, a Maçanet de la Selva (Girona), i Sant Miquel de Fluvià (Girona).

Segons ha informat Rodalies en un comunicat, s'està gestionant un servei de transport alternatiu per carretera.

La incidència a la infraestructura es deu a una manca de subministrament elèctric, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press, sobre la qual es treballa per solucionar-ho com més aviat millor.

Contingut patrocinat