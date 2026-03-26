Interrompuda l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou (Girona) per incidència en la infraestructura

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
GIRONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Les línies R11 i RG1 de Rodalies estan interrompudes entre Figueres i Portbou per una incidència en la infraestructura a l'estació de Llança (Girona) aquest dijous des de les 6.23 hores.
Arran de la incidència s'ofereix servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies, ha dit Rodalies en un comunicat.
La línia R11 funciona entre Barcelona-Sants (Barcelona) i Vilamalla i Portbou (Girona) i Cerbère (França), mentre que l'RG1 ho fa entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Vilamalla (Girona).