Interrompuda l'R1 entre Sant Adrià i Arc de Triomf (Barcelona) per l'avaria d'un tren

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

L'R1 de Rodalies ha quedat interrompuda entre Sant Adrià de Besòs i Arc de Triomf (Barcelona) aquest dimarts cap a les 9.10 hores per l'avaria d'un tren.

En una anotació a X recollida per Europa Press, Rodalies ha informat que els trens poden augmentar el seu temps de recorregut a mesura que s'acostin al punt afectat.

Aquesta és la segona afectació de la línia aquest dimarts després de la incidència tècnica a la infraestructura a l'estació de Bifurcació Vilanova (Barcelona) que ha obligat els trens de l'R1 a desviar-se per Passeig de Gràcia i evitar les estacions d'Arc de Triomf i Plaça Catalunya (Barcelona).

