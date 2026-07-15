Interrompuda l'R1 entre Arenys i Canet de Mar (Barcelona) pel trencament d'una canonada de gas

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La línia R1 de Rodalies està interrompuda aquest dimecres a les 11.50 hores entre les estacions d'Arenys de Mar i Canet de Mar (Barcelona) per la ruptura d'una canonada de gas prop de la via, informa Protecció Civil en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat han sol·licitat la interrupció del servei de trens per poder gestionar l'avaria.
Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.