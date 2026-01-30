Interrompuda l'L5 del Metro de Barcelona entre Can Boixeres i Collblanc per un comboi avariat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
L'L5 del Metro de Barcelona s'ha interromput aquest divendres a les 16.45 hores entre les estacions de Can Boixeres i Collblanc per un tren avariat a Can Vidalet, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Els combois circulen entre Cornellà Centre i Can Boixeres, i per l'altre sentit entre Collblanc i Vall d'Hebron.
Aquesta incidència provoca que la freqüència de pas de trens estigui alterada.