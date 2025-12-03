Publicat 03/12/2025 07:53

Interrompuda la línia R8 de Rodalies entre Martorell i Granollers (Barcelona)

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -

La línia R8 de Rodalies entre les estacions de Martorell Central i Granollers Centre (Barcelona) està interrompuda des d'aquest dimecres a les 6.21 hores.

Els viatgers han de dirigir-se a l'R2 per fer el tram entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost i s'ha facilitat servei alternatiu per carretera amb parades entre Martorell Central i Mollet-Sant Fost (Barcelona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El motiu de l'afectació es deu a una "incidència operativa".

