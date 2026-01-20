Interrompuda l'alta velocitat entre Girona i Figueres per acumulació d'aigua a la via

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
La línia d'alta velocitat entre Girona i Figueres ha quedat interrompuda per acumulació d'aigua a la via aquest dimarts a les 11.06 hores.
El personal d'Adif treballa per solucionar aquesta incidència com més aviat millor, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
La línia ferroviària gironina s'ha vist afectada pel temporal de pluja i inundacions que afecta el litoral aquest dimarts, que ha obligat a tallar més d'una hora les línies R11 i RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) i Girona per la presència d'un arbre a les vies.