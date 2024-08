Interrompuda la circulació de trens entre Els Guiamets i Marçà-Falset (Tarragona) per una avaria

TARRAGONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens entre Els Guiamets i Marçà-Falset (Tarragona), del trajecte Reus-Saragossa, ha quedat interrompuda aquest dimarts sobre les 17.00 hores per una avaria en un comboi, segons ha informat Adif en 'X'.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del pla Ferrocat per la incidència que afecta a la línia R15, ha anunciat en una altra publicació en 'X' recollida per Europa Press.

Hi ha fum en el vagó d'un tren, i els Bombers de la Generalitat estan actuant i no hi ha "cap afectat".