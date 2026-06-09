Interrompuda la circulació en totes les línies de Rodalies de Barcelona per una incidència

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Una incidència ha obligat a interrompre aquest dimarts al migdia la circulació de totes les línies de Rodalies de Barcelona, ha informat Adif en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fonts de Renfe han explicat que la incidència s'ha produït a les 12.25 hores i afecta els sistemes de regulació del trànsit, la qual cosa ha obligat a tallar la circulació de les línies R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2.
El personal d'Adif treballa per solucionar la incidència tan aviat com sigui possible i els trens poden estar aturats fins a la recuperació del sistema.