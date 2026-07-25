Interrompuda la circulació de la R3 per una incidència en el sistema de regulació del tràfic

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies està tallada aquest dissabte per una incidència d'Adif que afecta al sistema de regulació del tràfic ferroviari, ha informat Rodalies en una anotació en 'X' recollit per Europa Press.
Com a alternativa, els usuaris poden utilitzar la línia R4 entre L'Hospitalet de Llobregat - Fabra i Puig i Montcada Bifurcació (Barcelona).
A més, s'ofereix servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà (Girona).