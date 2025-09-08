Interrompuda la circulació a la R15 entre Marçà i Els Guiamets (Tarragona) per un tren aturat

TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la R15 de Rodalies entre Marçà i Els Guiamets (Tarragona) ha quedat interrompuda a causa d'un tren aturat amb direcció a l'Estació de França de Barcelona per problemes a la catenària aquest dilluns sobre les 7.32 hores.
Arran de l'incident, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Es facilita un pla alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Pradell (Tarragona), han informat fonts de Renfe a Europa Press.