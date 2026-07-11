Interrompuda la circulació de la R13 i R14 entre Vinaixa i La Plana Picamoixons (Tarragona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la R13 i R14 de Rodalies està interrompuda aquest dissabte entre Vinaixa i la Plana Picamoixons (Tarragona) després d'un intent de robatori de cable entre les estacions de l'Espluga de Francolí i Vilaverd (Tarragona), han informat Protecció Civil i Adif en missatges a 'X' recollits per Europa Press.
Segons Adif, els trens de mitja distància fan rotacions a Vinaixa i la Plana i s'ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre ambdues estacions.
Protecció Civil ha informat que hi ha una falta de tensió en la catenària pel que s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.