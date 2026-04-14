Interrompuda la circulació de la R1 entre Arenys de Mar i Canet de Mar (Barcelona)

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la R1 de Rodalies entre Arenys de Mar i Canet de Mar (Barcelona) està interrompuda des de les 18.26 hores d'aquest dimarts a causa d'una "incidència a la infraestructura ferroviària a Arenys de Mar", informen fonts de Renfe a Europa Press.
Renfe ha establert un pla alternatiu de transport per carretera entre Canet i Arenys per a trens de la línia R1, i tècnics d'Adif treballen per resoldre la incidència "el més aviat possible".
En un missatge a 'X', Protecció Civil de la Generalitat afirma que, davant d'aquests fets, s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.