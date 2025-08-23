Interrompuda la circulació de l'R3 de Rodalies entre Montcada Bifurcació i La Garriga (Barcelona)

BARCELONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació de la línia R3 de Rodalies de Catalunya entre Montcada Bifurcació i La Garriga (Barcelona) ha quedat interrompuda aquest dissabte cap a les 15.40 per una incidència en la infraestructura.
S'ha posat un servei de transport alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Sant Martí de Centelles (Barcelona) i s'ha cancel·lat momentàniament l'expedició de trens amb origen L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informat Rodalies en un missatge d'X recollit per Europa Press.
Els tècnics d'Adif treballen en la resolució de la incidència i Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat per aquest tall de circulació a causa de la caiguda de la catenària.