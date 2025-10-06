Publicat 06/10/2025 17:01

Interrompuda la circulació de l'R3 de Montcada Bifurcació a les Franqueses del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha informat que la circulació de la línia R3 s'ha interromput entre les estacions de Montcada Bifurcació i les Franqueses del Vallès (Barcelona) aquest dilluns a la tarda.

En una anotació a X, recollida per Europa Press, assenyala que la interrupció es deu a problemes a la catenària i que s'ha posat en prealerta el pla Ferrocat; i fonts de Renfe afirmen que la circulació s'ha interromput a les 16.06 hores i que els tècnics d'Adif treballen per "solucionar-ho com més aviat millor".

Les mateixes fonts afegeixen que es tracta d'una "avaria d'electrificació al pas d'un tren" i que es recomana els passatgers de l'R3 a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona a agafar l'R4 fins a Montcada Bifurcació i d'allà un bus fins a la Garriga.

