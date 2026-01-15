Interrompuda la circulació de l'R11 i l'RG1 entre Vilamalla i Figueres (Girona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens de Rodalies de les línies R11 i RG1 està interrompuda entre entre Vilamalla i Figueres (Girona) des d'aquest dijous a les 6.18 hores.
El motiu de l'afectació respon a una incidència d'Adif que afecta al sistema de regulació del tràfic ferroviari a l'estació de Vilamalla, davant de la qual cosa s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Maçanet-Massanes (Girona), ha informat Rodalies en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
En un altre missatge a 'X', Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat per la incidència.