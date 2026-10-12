Publicat 12/10/2026 19:01

Interrompuda la circulació de l'AVE entre Madrid i Barcelona per un incendi

L'incident s'ha produït a l'altura de Ricla (Saragossa) i no es pot determinar quant durarà

Archivo - Trens AVE
Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La circulació ferroviària de l'Alta Velocitat entre Madrid i Barcelona s'ha interromput aquest dilluns després de registrar-se un incendi en un tren AVE que havia sortit de Madrid Puerta de Atocha a les 14.27 amb destinació Figueres (Girona).

L'incident s'ha produït a l'altura de Ricla (Saragossa) al voltant de les 16.05, quan s'ha detectat un incendi en la cabina de cua del tren, i de moment "no és possible determinar" quant temps durarà l'afectació, informa Renfe en un comunicat.

Els 283 viatgers a bord han estat evacuats del comboi i no s'han registrat ferits.

L'incident provoca aquest dilluns a la tarda detencions de trens en diferents estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades aquest dilluns a la tarda.

Renfe ha activat mesures d'atenció als viatgers afectats, incloent la possibilitat de fer canvis i devolucions de bitllets de forma gratuïta.

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