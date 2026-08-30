Publicat 30/08/2026 10:02

Interrompuda la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona per falta de tensió

Archivo - Arxivo - Un cartell indica l'adreça dels trens d'alta velocitat en l'estació de Barcelona-Sants, a 9 de març de 2025, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona ha quedat interrompuda aquest diumenge al matí per falta de tensió elèctrica.

Segons ha informat en un missatge a 'X' Protecció Civil de la Generalitat, hi ha dos trens que han quedat aturats entre ambdues ciutats.

La incidència, han informat fonts de Protecció Civil a Europa Press, s'ha produït en l'estació de la Sagrera de Barcelona, i s'ha activat el pla Ferrocat en fase de prealerta.

Contador

Contingut patrocinat