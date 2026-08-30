Interrompuda la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona per falta de tensió

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 ago. (EUROPA PRESS) -
La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona ha quedat interrompuda aquest diumenge al matí per falta de tensió elèctrica.
Segons ha informat en un missatge a 'X' Protecció Civil de la Generalitat, hi ha dos trens que han quedat aturats entre ambdues ciutats.
La incidència, han informat fonts de Protecció Civil a Europa Press, s'ha produït en l'estació de la Sagrera de Barcelona, i s'ha activat el pla Ferrocat en fase de prealerta.