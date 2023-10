Interposen 577 denúncies per consum d'alcohol al carrer a Barcelona durant el cap de setmana

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona va interposar el cap de setmana passat 577 denúncies per consum d'alcohol a la via pública durant el cap de setmana passat dins el Pla Endreça de l'Ajuntament.

En un missatge a la xarxa social X, recollit aquest dijous per Europa Press, han explicat que també se n'han interposat 75 per contaminació acústica; 68 per necessitats fisiològiques i dues per fer grafitis.

L'objectiu del Pla Endreça és "garantir la convivència" a la ciutat, amb el reforç de la neteja de la ciutat i l'eliminació de pintades.