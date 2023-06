Interposen 26 denúncies contra locals d'oci nocturn catalans el primer cap de setmana del dispositiu

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han interposat 26 denúncies contra locals d'oci nocturn a Catalunya el 16 i 17 de juny, el primer cap de setmana amb el dispositiu de control d'aforament i presència de menors d'edat.

Segons un comunicat d'aquest divendres, van inspeccionar 18 establiments, van presentar cinc denúncies per excés d'aforament i una va ser per permetre l'accés a menors de 16 anys.

Els agents també van denunciar 20 controladors d'accés per suposadament incomplir les seves funcions, disposar d'habilitacions caducades o per no tenir-les.