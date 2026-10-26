Internament en règim tancat per 3 menors després dels aldarulls del dissabte a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
3 dels 76 menors d'edat detinguts en el marc dels disturbis del dissabte a Barcelona han ingressat en internament en règim tancat, mentre que els 51 adults que han passat a disposició judicial aquest dilluns, del total de 54 arrestats, han quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars.
Sobre els majors d'edat, que han passat a la disposició de les 3 places de guàrdia del tribunal d'instància de Barcelona, les causes estan obertes per delictes de desordres públics, danys, robatori amb força i atemptat a agents de l'autoritat, entre altres, ha informat el TSJC en un comunicat.
Pel que fa als menors detinguts, i donat que no poden estar més de 48 hores sense que s'hagi acordat cap mesura, s'han resolt entre el diumenge i el dilluns els casos més greus.
En aquest sentit, s'han decretat 3 internaments i règim tancat i, per a la resta, mesures cautelars com la prohibició d'assistir a manifestacions i reunions, i la llibertat vigilada.
La decisió sobre la situació de la resta de menors s'"anirà resolent de forma progressiva segons l'exigència del procediment que estableix la Llei del Menor".