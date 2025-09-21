Un intern de Quatre Camins (Barcelona) greu després d'una agressió de dos companys

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Un intern de la presó de Quatre Camins, a La Roca del Vallès (Barcelona), va ser traslladat greu a l'Hospital de Granollers (Barcelona) amb una lesió cranial en ser agredit, aquest dissabte de matinada, per dos companys de cel·la amb una barra de ferro i un disc, segons fonts penitenciàries.
L'incident es va produir cap a la 1 d'aquest dissabte, han confirmat fonts de la Conselleria de Justícia a Europa Press aquest diumenge.
L'associació Marea Blava Presons ha explicat, en un comunicat, que l'agressió en una cel·la del Departament d'Atenció Especialitzada (DAE) ha estat a conseqüència d'un deute de drogues i que el van agredir amb material del poliesportiu del mòdul, per la qual cosa ha criticat "el bonisme que impera a les presons".