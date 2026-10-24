Un intern del centre penitenciari Brians 2 se suïcida aquest dissabte al matí

Marc Trilla - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Un intern del centre penitenciari Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), s'ha suïcidat aquest dissabte al matí, segons ha informat el Departament de Justícia del Govern de la Generalitat en un comunicat.
Un company de la seva cel·la, situada en un mòdul ordinari, ha informat als funcionaris que l'intern no mostrava signes de vida.
Els serveis d'emergència han intervingut però no han pogut salvar-li la vida, i els fets han estat posats en coneixement de les autoritats competents i s'han activat els protocols corresponents.
La Generalitat no facilitarà més dades sobre l'intern mort ni sobre les circumstàncies concretes "per respecte a la persona afectada i als seus familiars, així com per preservar el procés d'investigació".
El Departament ha destacat que l'home no tenia actualment activat el Programa de Prevenció de Suïcidis (PPS), i ha expressat el seu condol i suport als seus familiars i persones properes.